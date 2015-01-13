В Москве задержан сбивший сотрудника ГИБДД водитель Infiniti

В Москве задержали водителя автомобиля Infinity, который в декабре прошлого года совершил наезд на сотрудника ГИБДД, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции

Задержанным оказался 22-летний уроженец Магаданской области, проживающий в Москве. Выяснилось, что молодой человек ранее уже был лишен прав на управление автомобилем.

В ночь с 26 на 27 декабря он сбил автоинспектора на спецтрассе, после чего скрылся.

Вскоре оперативники разыскали владелицу автомобиля, которая объяснила, что машиной управлял ее сын.

В пресс-службе отмечают, что отец виновника аварии предлагал сотрудникам ГИБДД денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей за непривлечение его сына к ответственности. Мужчина был задержан при попытке передать деньги.

Сейчас все материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Как сообщалось ранее, наезд на автоинспектора произошел на улице Садовая-Самотечная. Водитель Infiniti нарушил правила дорожного движения и был остановлен.

Автовладелец вел себя вызывающе и отказывался предъявить документы. Затем он неожиданно начал движение, совершил наезд на инспектора и протащил его на капоте несколько метров. После этого нарушитель скрылся с места происшествия.

Напомним, в январе прошлого года водитель Mitsubishi не справившись с управлением сбил сотрудника Госавтоинспекции на Ярославском шоссе