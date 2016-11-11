Гаишникам нужно выплачивать премии за поимку пьяных водителей – эксперт

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сотрудники ГИБДД перестанут брать взятки, если им будут выплачивать премии за поимку пьяных водителей. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил председатель координационного совета Московского межрегионального профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.

Накануне с инициативой ужесточить наказание для пьяных водителей выступил глава МВД Владимир Колокольцев.

"Все должно оформляться со съемкой на видеорегистратор. Гаишник оформляет штраф и должен получить еще и премию в 10–20 процентов от стоимости машины, – считает Пашкин. – В этом случае он не стал бы брать взятку. Он бы получил деньги совершенно законно. А машину нужно выставлять на торги".

Наказание за пьяное вождение нужно ужесточить – эксперт

Сейчас в МВД прорабатывают вопрос об ужесточении наказания за вождение в пьяном виде. Срок лишения свободы для таких водителей будет превышать три года. Управление автомобилем в состоянии опьянения будет отнесено к разряду преступлений средней тяжести.

В настоящее время пьяным водителям, попавшимся в первый раз, не грозит тюремное заключение.