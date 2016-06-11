На Севастопольском проспекте столкнулись пять автомобилей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На Севастопольском проспекте в Москве произошло ДТП с участием пяти машин, сообщает Агентство "Москва".

По данным столичного ГИБДД, пострадавших в результате аварии нет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в субботу также на юге Москвы произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Около 12:30 на улице Кировоградская, у дома 38, водитель автомобиля марки Chevrolet Cruze не справился с управлением и столкнулся с попутными автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. В аварии пострадали два пешехода, которые в этот момент переходили через дорогу. Они госпитализированы.