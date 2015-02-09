Инспекторы ГИБДД изъяли у водителя автомобиля 90 граммов гашиша

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Инспекторы ГИБДД обнаружили и изъяли у водителя машины 90 граммов гашиша, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по району Южное Тушино остановили автомобиль марки "Опель" на Лодочной улице для проверки документов.
В результате проверки в пассажирском сидении, рядом с водительским креслом, были обнаружены и изъяты 57 свертков из фольги с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством - гашишем, массой около 90 граммов.
В отношении подозреваемого, безработного 21-летнего жителя города Иваново, было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Ему может грозить до трех лет лишения свободы.
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