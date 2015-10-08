Автомобильные номера серии "ВОР" отозвали из Зеленограда

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Автомобильные номера серии "В ххх ОР 777" отозваны из Зеленограда, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка МВД Андрей Галиакберов.

По его словам, такое решение было принято после увеличения потока посетителей в городских подразделениях госрегистрации транспортных средств, расположенных в Зеленограде, передает Агентство "Москва".

Номера этой серии отправили в регистрационные отделы, расположенные в разных округах столицы, и будут выдавать автомобилистам в порядке электронной очереди наряду с номерами других серий.

В Зеленограде зафиксирован небывалый спрос на регистрацию автомобилей

Ранее сообщалось, что в регистрационное подразделение ГИБДД очередь начала выстраиваться еще задолго до открытия. А причиной тому послужило то, что в этом подразделении выдают номера "В ххх ОР", что читается, как "вор". Оказывается, число любителей странных буквенных сочетаний номера, а также повторяющихся цифр на дорогах страны не иссякает.

И вот конкретный пример: как только в зеленоградском подразделении выдали номер с соответствующим сочетанием букв, как тут же опустели все остальные регистрационные подразделения столицы. Народ кинулся за получением этих "пижонских" номеров.