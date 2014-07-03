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ПДД

03 июля 2014, 14:22

В России планируют создать единую базу водителей-алкоголиков

ГИБДД наркомания водители нетрезвые водители база данных алкоголизм пдд

В России хотят создать единую базу водителей-алкоголиков

В России вновь вернулись к идее создания единой базы граждан, которым запрещено управлять автомобилем по тем или иным причинам. Генпрокуратура предлагает Минздраву создать единую базу данных на водителей, страдающих алкоголизмом, наркоманией или болезнями нервной системы и стоящих на учете в соответствующих диспансерах.

В эфире радиостанции "Москва FM" автоэксперт, руководитель отдела спецпроектов телеканала "Автоплюс" Павел Федоров отметил, что если алкоголиков будут отгораживать от вождения, то и пьяных ДТП станет гораздо меньше.

"Я двумя руками за, чтобы такие базы существовали. Люди не должны скрывать свои пороки, которые могут влиять на безопасность движения. Если хронического алкоголика будут отгораживать от движения, то и пьяных ДТП станет гораздо меньше. Это вполне логично", - заявил он.

Однако, по мнению Федорова, создание подобной базы может увеличить количество взяток: "Коррупционная составляющая будет работать именно в этой сфере. Как не попасть в эту базу, и как из нее выйти. Попасть туда будет просто: за неоднократное вождение автомобилем в нетрезвом виде. Попавшиеся на этом водители будут платить взятки, чтобы не попасть в базу алкоголиков".

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Ранее M24.ru сообщало, что с начала этого года количество нарушений правил дорожного движения в столице снизилось на 13 процентов благодаря камерам фотовидеофиксации. При этом число пострадавших в авариях уменьшилось на 7,5 процента.

Ежедневно сотрудники ГИБДД выявляют от трех до 15 злостных нарушителей ПДД с помощью камер фотовидеофиксации. Пристальное внимание уделяется водителям, которые имеют неоплаченные административные штрафы за лихачество на дорогах.

Отметим, что за последние полгода в районные отделы Федеральной службы судебных приставов направлено более одного миллиона материалов для принудительного взыскания не оплаченных в срок штрафов.

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