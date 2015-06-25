Протестующие против Uber таксисты перекрыли доступ к аэропортам Парижа

Фото: twitter.com/BuzzFeed News

Парижские таксисты, протестующие против сервиса заказа такси Uber, в четверг перекрыли доступ к аэропортам столицы – Шарль-де-Голль и Париж-Орли, сообщает "Интерфакс".

Компания Aeroports de Paris, управляющая аэропортом Руасси - Шарль де Голль, вторым по величине в Европе, рекомендует пассажирам пользоваться железнодорожным сообщением.

Кроме того, власти французской столицы призвали жителей и гостей пересесть на общественный транспорта из-за масштабных заторов на дорогах во многих районах города.

Позже министр внутренних дел Франции Бернар Казнев распорядился немедленно запретить приложения Uber для заказа такси. В ответ он потребовал от водителей прекратить забастовку, пишет АР.

Французские таксисты объявили бессрочную забастовку по всей стране, требуя от правительства запрета приложения Uber, так как оно якобы продвигает услуги непрофессиональных водителей, не имеющих лицензии.

Стоит отметить, что для вождения такси в Париже требуется приобрести лицензию, цена которой может достигать 100 тысяч евро. По мнению таксистов и правоохранительных органов, для водителей Uber такого требования нет, что является нарушение законодательства. Кроме того, на фоне популярности Uber растет частота использования других подобных приложений – в частности, Heetch и Djump.

[html]

Paris Taxi Drivers Are Burning Tires And Overturning Cars To Protest @Uber http://t.co/IAOsawJZ3H pic.twitter.com/AxFJIBzdu5 — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 25 июня 2015

[/html]По словам представителя французского профсоюза таксистов FTI Абделькадера Моргада, выручка таксистов в стране упала на 30–40 процентов за последние два года из-за подобных сервисов.

"Не таксистам следует обеспечивать исполнение закона. UberPop работает нелегально, но давайте дадим судебной системе делать свою работу", – заявил официальный представитель французского правительства Стефан ле Фоль.

Добавим, что полиция в ряде городов Франции, включая Страсбург, Лион, Марсель и Нант, уже запретила использование UberPop.

Uber – компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. Приложение доступно во многих городах мира, в том числе в Москве и Петербурге.