11 июля 2016, 00:42

Сборная Португалии выиграла чемпионат Европы по футболу

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС/David Klein

В Париже состоялся финальный матч чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными Франции и Португалии. Победу в дополнительное время одержали португальцы за счет единственного гола, забитого во втором дополнительном тайме.

Основное время выдалось не самым богатым на яркие события. Однако уже на 9-й минуте лидер и главная звезда португальской сборной Криштиану Роналду получил травму. Он провел на поле еще 15 минут, но не смог продолжить встречу и был заменен.

Португальцы практически не атаковали, а французам удалось создать несколько очень опасных моментов, но на пути мяча неизменно вставал голкипер соперника Руй Патрисиу или стойка ворот.

Португальцы стали победителями чемпионата Европы по футболу

В дополнительное время характер игры изменился. Французы обессилели, а их противник начал этим пользоваться. Сначала был штрафной, после которого снаряд врезался в перекладину ворот Льориса, а на 109-й минуте Эдер забил первый и единственный гол в этом матче.

Форвард португальцев метров с 25 нанес удар, который оказался полной неожиданностью для Льориса, мяч залетел в угол ворот сборной Франции.

В оставшееся время французы не сумели создать практически ничего опасного. Португалия одержала победу со счетом 1:0.

Отметим, что это первый титул португальцев за всю историю футбола.

