Промоутер "Формулы-1" намерен создать гоночную серию для женщин

Фото: M24.ru

Генеральный промоутер "Формулы-1" Берни Экклстоун намерен создать женскую гоночную серию. Женская "Формула-1" должна стать полным аналогом мужской, заявил Экклстоун, сообщает Guardian.

"Женщины не задерживаются в "Формуле-1". Но думаю, они способны привлечь больше внимания к гонкам", – подчеркнул Экклстоун.

Он отметил, что соответствующее предложение уже было вынесено на обсуждение представителям гоночных команд "Королевы автогонок".

По словам Экклстоуна, лучшие гонщицы должны также иметь возможность попасть и в основную серию "Формулы-1".

В настоящее время в составах команд "Формулы" нет основных пилотов-женщин. Представительницы прекрасного пола принимают участие лишь в тестовых заездах и не привлекаются к участию в гонках.

В Lotus числится резервная гонщица испанка Кармен Хонда, а в Williams состоит британка Сьюзи Вольф, которая регулярно участвует в тестовых заездах.