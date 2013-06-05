Наркобаронов сложно привлечь к уголовной ответственности – глава ФСКН

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава ФСКН России Виктор Иванов, выступая на конференции правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, заявил, что наркодельцы крайне изворотливы, их сложно не только вычислить, но и поймать.

"Помимо огнестрельного оружия, у наркоторговцев есть самолеты и даже подводные лодки, поэтому их крайне сложно поймать, даже если установлены все участники наркокартеля", - сказал он.

Его поддержала и директор управления по борьбе с наркотиками США Мишель Леонхарт, отметив, что у глав наркокартелей обширные связи и много денег, чтобы не подвергаться уголовному преследованию.

"Наши враги действуют очень гибко, меняют тактику, следят за нами. Они наносят вред людям, обществу, подрывают безопасность наших народов, считают, что могут действовать безнаказанно. Мы должны внушить им страх. Пусть у них не будет безопасных убежищ. Мы должны отобрать у них деньги, власть и в конечном счете - свободу", - заключила представитель США.

Екатерина Карачева