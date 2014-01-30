Новое приложение Facebook позволит фильтровать новости по тематике

Основатель и генеральный директор социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Фото: ИТАР-ТАСС

Социальная сеть Facebook запустила приложение Paper, которое позволяет отслеживать новости и и делиться ими с друзьями, говорится в опубликованном в четверг сообщении компании.

Paper дает возможность отслеживать новости по тематическим блокам. Пользователь может читать не всю ленту новостей, а лишь сообщения по конкретным темам - "спорт", "путешествия", "секс" и прочее. Приложение будет доступно для скачивания на смартфоны iPhone с 3 февраля.

Самая крупная социальная сеть в мире Facebook была основана в 2004 году Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарварде - Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом.

Первоначально сайт был доступен только для студентов Гарвардского университета, затем регистрацию открыли для студентов любых учебных учреждений США, имеющих электронный адрес в домене .edu. С сентября 2006 года сайт доступен для всех пользователей интернета в возрасте от 13 лет, имеющих электронную почту.

На июль 2013 года аудитория Facebook составила 1,2 миллиарда пользователей. Благодаря сайту Цукерберг в 23 года стал самым молодым миллиардером планеты.