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12 декабря 2014, 13:33

Facebook не будет вводить кнопку "Не нравится"

Facebook Марк Цукерберг лайки

Логотип Facebook

Соцсеть Facebook не будет вводить кнопку "Не нравится" (Dislike), сообщил глава компании Марк Цукерберг во время сессии вопросов и ответов в калифорнийском городе Менло-Парк. По его словам, такая кнопка будет способствовать распространению негатива среди пользователей.

Цукерберг отметил, что раньше Facebook задумывался о добавлении кнопки "Не нравится", но затем эта идея была отвергнута. По его словам, люди очень часто делятся на Facebook печальными моментами своей жизни, которые не всегда корректно "лайкать".

По мнению Цукерберга, соцсеть должна предоставить своим пользователям простую возможность выражать более широкий спектр эмоций, к примеру, сочувствие, сообщает Bloomberg.

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В ближайшее время никаких новых кнопок на Facebook не появится. Но Цукерберг подчеркнул, что компания продолжит искать новые вариант модернизации "лайков".

Ранее стало известно, что Facebook разрабатывает отдельную соцсеть для делового общения. Там можно будет обмениваться сообщениями, прикреплять к переписке документы и формировать групповые чаты. При этом у пользователей Facebook at Work не будет возможности выкладывать фото и видео и делиться информацией, не связанной с работой.

Facebook

Крупнейшая в мире соцсеть, созданная 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом во время обучения в Гарвардском университете. Позже к Цукербергу присоединились соседи по комнате: программист Дастин Московиц, художник Эндрю Мак-Коллум, Крис Хьюз и Эдуардо Саверин, ставший финансовым директором компании. Сегодня Facebook ежемесячно посещает более миллиарда пользователей. Выручка сети в прошлом году составила более 7 миллиардов долларов, а чистая прибыль - около полутора миллиардов.

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