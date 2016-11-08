Facebook поможет пользователям найти работу

Фото: ТАСС/Jonathan Brady/PA Images

Facebook может дать пользователям новые инструменты для поиска работы, пишет издание TechCrunch. Социальная сеть начала тестировать функционал, который поможет пользователям в трудоустройстве.

"Судя по тому, что небольшие компании все чаще пишут в Facebook о своих вакансиях, мы решили создать инструменты для публикации вакансий и рассылки резюме", – рассказал представитель соцсети. Авторы издания обнаружили на странице TechCrunch в Facebook новую вкладку под названием Jobs.

Компания может стать прямым конкурентом платформы для установления деловых контактов LinkedIn. Тем более, что Facebook пользуются 1,79 миллиарда человек, а LinkedIn – 467 миллионов. Хедхантеры все активнее пользуются соцсетями для поиска подходящих кандидатов. Пользователи указывают в личных страницах много информации об опыте работы, образовании, интересах.

Ранее Facebook также тестировал теги для профилей, напоминающие Endorsemens в LinkedIn.