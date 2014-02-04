Десять лет онлайн: Facebook празднует юбилей

Крупнейшей социальной сети Facebook исполнилось 10 лет

Facebook исполняется 10 лет. Крупнейшая в мире социальная сеть была создана 4 февраля 2004 году Марком Цукербергом во время обучения в Гарвардском университете. Позже к нему присоединились соседи по комнате: программист Дастин Московиц, художник Эндрю Мак-Коллум, Крис Хьюз и Эдуардо Саверин, ставший финансовым директором компании.

В начале Facebook использовалась как сугубо студенческое интернет-сообщество, надо сказать - довольно успешное. В первый месяц существования социальной сети здесь зарегистрировалось более половины студентов Гарварда, а очень скоро в ней появились и представители Стэнфорда, Колумбийского университета и Йеля.

В 2006 года доступ к Facebook был открыт всем желающим, на русский язык интерфейс сети перевели в 2008-м. Однако до этого часть русских пользователей мирилась с трудностями перевода и регистрировалась на англоязычном сайте.

Из полезной задумки нескольких талантливых студентов Гарвардского университета сеть выросла в огромную компанию, состояние которой на сегодняшний день составляет больше 11 миллиардов долларов. Именно благодаря Facebook Марк Цукерберг стал одним из самых молодых миллиардеров мира. На июль 2013 года аудитория соцсети составила 1,2 миллиарда пользователей. Суточная активная аудитория в марте близка к 720 миллионам человек, а мобильное приложение Facebook используют 810 миллионов человек.Каждый день в социальной сети пользователи оставляют 3,2 миллиарда "лайков" и комментариев и публикуют 300 миллионов фотографий.

Кстати, формально "Like" появился за 15 лет до создания Facebook. Кнопка была изобретена голландским программистом Ван дер Меером для его собственной социальной сети Surfbook, где была возможность переносить понравившиеся данные со сторонних сайтов на страницу своего дневника. В Facebook же кнопка используется не только для копирования и переноса, но и для выражения одобрения к записи того или иного пользователя.

Цукерберг создал своеобразную моду на социальные сети. Его примеру последовали и другие разработчики. По аналогии с Facebook был создан российский сайт "ВКонтакте", например. Но существуют и совсем экзотические варианты, например, элитные социальные сети.

Affluence

Перевод названия этой социальной сети звучит как "богатство". Это частный проект, членство в котором совершенно бесплатно, однако, чтобы вступить в круг избранных, вам стоит поднакопить миллион-другой долларов или выпросить у шефа зарплату, которая была бы не меньше 300 тысяч долларов в год.



Если вы подходите под эти критерии, ищите друга, который бы мог пригласить вас в эту соцсеть. Разработчики называют Affluence цифровым загородным клубом и обещают самый качественный контент и наиболее свежую информацию об искусстве, технологических новинках и путешествиях.

Beautifulpeople

Нестандартная социальная сеть для тех, кто считает себя красивым и нуждается в подтверждении этого мнения. Прежде чем подать заявку на регистрацию, убедитесь, что вы соответствуете современным стандартам красоты. Вашу фотографию будут оценивать с пристрастием многие пользователи сети. Помните, что в интерфейсе сети есть кнопка "absolutely not", с помощью которой можно будет охарактеризовать степень вашей привлекательности.



Своим клиентам Beautifulpeople предлагает широкий круг общения с прекрасными женщинами и мужчинами по всему миру. Фактически, это интернет-аналог брачных агентств: на главной странице соцсети сообщается, что благодаря ее использованию уже более 700 пар вступили в брак.



Qube

Лондонская служба консьержей представляет! Очередная соцсеть для тех, кто может себе позволить намного больше, чем простые смертные. Ресурс позиционирует себя как лидера в области "лакшери" и предоставляет широкий комплекс услуг для ведения бизнеса, организации эксклюзивных мероприятий, созданию особого образа жизни и путешествий.



Членство в сообществе вроде бы бесплатное, но уже при регистрации вас простят пожертвовать около 100 фунтов на благотворительность.



Squa.re

Обсудить стиль Кейт Мидлтон и мужские тренды, сформированные на Миланской неделе моды, а также новинки от супер-дорогих брендов можно именно в Squa.re. Сеть переполнена фото, видео и заметками очень богатых людей, мечтающих рассказать, как они провели прошлый уикэнд.

Пользователям со средним достатком и без друзей, участвующих в этом сообществе читать материалы о британской герцогине не возбраняется, но вот комментарии могут оставлять только избранные.



Лепрозорий

Российская элитная социальная сеть, созданная человеком под ником Йован. Сайт позиционируется как "колония прокаженных", а его участники называются "лепрами". Здесь действует своеобразная суб-культура и сложная система приглашений, которые выдаются только за "золотые посты" - заметки, набравшие не менее сотни положительных отзывов.

Вся жизнь сайта подчинена диктатуре модераторов, зато здесь не требуется иметь запредельный доход или сногсшибательную внешность, как в иностранных элитных сетях. Так что если вы достаточно креативны и мечтаете об острых ощущениях, ищите друга-"лепра".



Раиса Ханукаева