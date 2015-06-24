Фабио Капелло оставили главным тренером сборной России

Фото: ТАСС/Picasa

Российский футбольный союз не смог принять решение об увольнении главного тренера сборной Фабио Капелло. Итальянский наставник останется во главе национальной команды, рассказал исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян, сообщает "Р-Спорт".

"Это очень непростой вопрос. На сегодняшний день Капелло не снят", – прокомментировал Симонян ситуацию с отставкой Капелло.

Ранее исполком РФС проголосовал за то, чтобы дать итальянскому тренеру возможность поработать. Решение исполкома не имеет никакой юридической силы и носит чисто декларативный характер, но оно подчеркивает тот факт, что ряд влиятельных членов исполкома не видят Капелло альтернативы.

Кроме того, до сих пор окончательно не выяснен вопрос с компенсацией за досрочное расторжение контракта. Если соглашение будет разорвано в июне-июле этого года, то РФС должен будет заплатить итальянцу около 21 миллиона евро. Если сторонам удастся договориться об оптимальной неустойке, то "золотой парашют" Капелло составит 18 миллионов евро. Обе этих суммы не устраивают РФС, испытывающий серьезные проблемы с финансами.

В июне материальное положение организации улучшилось за счет средств, полученных от бизнесмена Алишера Усманова, однако целевое назначение полученных средств не афишировалось. Предполагается, что деньги могут быть пущены на оплату компенсации Капелло.

Работой итальянского наставника сильно недовольны как болельщики, так и эксперты. Сборная России под его руководством проваливает отборочный цикл к чемпионату Европы по футболу. Россияне набрали всего 8 очков и серьезно отстают от австрийцев и шведов. Еще более неприятным является то, что сборная России сумела добиться победы лишь в одном матче – домашней игре с Лихтенштейном. Победа над Черногорией была "технической", а с Молдавией подопечные Капелло разошлись миром – 1:1.

Однако сборная России не потеряла шансы на выход в финальную стадию соревнований. При старом формате розыгрыша россияне уже остались бы за бортом соревнований, но новая формула оставляет подопечным Капелло неплохие шансы на участие в Евро-2016.