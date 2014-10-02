Дзюба и Черышев попали в состав сборной России на игры со Швецией и Молдавией

Фото: ТАСС/Александр Николаев

Главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло определился с составом на отборочные матчи чемпионата Европы со Швецией и Молдавией. В национальную команду вызваны 25 футболистов, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

В состав сборной России вошли:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин ("Зенит"), Артем Ребров ("Спартак").

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все - ЦСКА), Владимир Гранат ("Динамо"), Дмитрий Комбаров, Сергей Паршивлюк (оба - "Спартак"), Андрей Семенов ("Терек"), Игорь Смольников ("Зенит").

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Спартак"), Максим Григорьев ("Ростов"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба -"Зенит), Магомед Оздоев ("Рубин").

Нападающие: Алексей Ионов ("Динамо"), Дмитрий Полоз ("Ростов"), Александр Самедов ("Локомотив"), Александр Кержаков ("Зенит"), Александр Кокорин ("Динамо"), Артем Дзюба ("Спартак"), Денис Черышев ("Вильярреал").

Таким образом, наибольшее представительство в сборной получили "Спартак", ЦСКА и "Зенит". Каждый клуб делегировал в национальную команду по 5 игроков.

Напомним, 9 октября сборная России сыграет в гостях со Швецией, а спустя три дня на "Открытие Арене" померится силами с Молдавией.