В Москве и области заработает антинаркотический call-центр

В Москве начинает работать единый антинаркотический номер

Жители Москвы и Московской области с 1 ноября смогут сообщить по специальному телефону о незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба ФСКН.

Номер 8-800-345-67-89 будет работать круглосуточно. Звонок на телефон - бесплатный. Позвонивший сможет получить консультацию по вопросам, которые входят в компетенцию Нарконтроля.

Кроме того, сотрудники ФСКН "будут готовы выслушать информацию о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров".

Сейчас граждане могут обратиться в ФСКН через интернет, позвонить по телефонам доверия или отправить вопрос в письменном виде по почте.

В Наркоконтроле надеются, что нововведение поможет увеличить раскрываемость преступлений в сфере оборота наркотиков.

Напомним, за девять месяцев 2012 года органы Наркоконтроля рассмотрели более 48 тысяч обращений, из них 70% касались вопросов противодействия наркобизнесу. По статистике, наркотики в России употребляют около 8,5 миллионов человек.