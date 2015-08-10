Интернет-ресурс Reddit могут заблокировать из-за статьи про наркотики

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Роскомнадзор намерен внести в реестр запрещенной информации страницу популярного интернет-ресурса Reddit. Как сообщается на официальной странице ведомства во "ВКонтакте", это может привести к блокировке всего сайта.

Претензии со стороны Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) вызвала размещенная на портале статья о выращивании наркосодержащих растений. Соответствующее требование было направлено в Роскомнадзор.

Роскомнадзор, в свою очередь, неоднократно направлял на адреса ресурса уведомления с требованием удалить информацию, однако сделано этого не было. Таким образом, в ближайшее время ввиду технических особенностей ряд операторов может полностью заблокирует данный сайт.

Портал Reddit запущен в 2005 году. Сайт состоит из веток обсуждений, на которых пользователи ресурса публикуют комментарии, а также делятся ссылками и изображениями. На портале можно голосовать за тот или иной пост, меняя тем самым его положение в рейтинге. Ежемесячная аудитория Reddit составляет более 55 миллионов человек.

Ресурс известен своими сессиями вопросов и ответов "AMA", в которых принимают участие популярные личности. Так, на вопросы пользователей Reddit отвечали основатель Microsoft Билл Гейтс, физик-теоретик Стивен Хокинг и писатель Нил Гейман.