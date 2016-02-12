Колония "Черный дельфин" открыла сувенирный магазин

Фото: 56.fsin.su

Исправительная колония №6 Оренбургской области, известная как "Черный дельфин", открыла магазин сувенирной продукции, сообщается на сайте регионального управления ФСИН.

Торговая точка обошлась менее чем в 800 тысяч рублей, ее построили за два месяца. Начальник УФСИН по Оренбургской области генерал-майор внутренней службы Владимир Андреев поблагодарил личный состав колонии и осужденных, чьими руками был возведен магазин.

По словам представителей ведомства, сувенирная продукция колонии всегда пользовалась спросом у жителей и гостей Соль-Илецка, где она находится, причем спрос вырастает в курортный сезон (соленое озеро стоит в одном ряду с Кавминводами и Анапой).

Начальник исправительной колонии, подполковник внутренней службы Сергей Балдин отметил, что вырученные от торговли деньги направляются на благоустройство учреждения и "возведение новых режимных объектов". Наряду с сувенирами в магазине также есть швейные и хлебобулочные изделия.