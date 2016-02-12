Колония "Черный дельфин" открыла сувенирный магазин

Фото: 56.fsin.su
Исправительная колония №6 Оренбургской области, известная как "Черный дельфин", открыла магазин сувенирной продукции, сообщается на сайте регионального управления ФСИН.
Торговая точка обошлась менее чем в 800 тысяч рублей, ее построили за два месяца. Начальник УФСИН по Оренбургской области генерал-майор внутренней службы Владимир Андреев поблагодарил личный состав колонии и осужденных, чьими руками был возведен магазин.
По словам представителей ведомства, сувенирная продукция колонии всегда пользовалась спросом у жителей и гостей Соль-Илецка, где она находится, причем спрос вырастает в курортный сезон (соленое озеро стоит в одном ряду с Кавминводами и Анапой).
Начальник исправительной колонии, подполковник внутренней службы Сергей Балдин отметил, что вырученные от торговли деньги направляются на благоустройство учреждения и "возведение новых режимных объектов". Наряду с сувенирами в магазине также есть швейные и хлебобулочные изделия.
"Черный дельфин"Исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных в городе Соль-Илецк. В настоящее время там содержатся около 700 человек, количество персонала — около 900 человек. Неофициальное название ИК происходит от фонтана со скульптурой, изображающей черного дельфина.
За всю историю тюрьмы не было совершено ни одного удачного побега. Есть версия, что "Черный дельфин" – колония с самым строгим режимом.
В разные годы в ИК находились (или находятся до сих пор) маньяк Владимир Муханкин, экс-глава службы безопасности ЮКОС Алексей Пичугин (осужден за заказные убийства), насильник Олег Рыльков (37 жертв) и знаменитый советский налетчик Сергей Мадуев.
