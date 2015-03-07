ФСБ задержала двух подозреваемых в убийстве Бориса Немцова

Фото: M24.ru

Задержаны двое подозреваемых в убийстве Бориса Немцова, сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

"В результате проведенной работы сегодня задержаны двое подозреваемых в совершении данного преступления - это некто Кубашев Анзор и Дадаев Заур, о чем проинформирован глава государства", - заявил в эфире Первого канала глава ФСБ Александр Бортников.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту с девушкой. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными. К расследованию подключены ведущие криминалисты Следственного комитета России. На экспертизу уже отправлены документы из квартиры убитого.

Кроме спутницы Немцова, которая была допрошена сразу же после убийства, есть и другие очевидцы трагедии. Они также дали показания. Специалисты, по словам официального представителя СК России Владимира Маркина, изучили записи камер видеонаблюдения по всему маршруту следования Немцова. Ведется работа над детализацией всех телефонных разговоров, происходивший до и в момент трагедии в районе гибели Немцова.

Как отметил Маркин, стрельба велась, предположительно, из пистолета Макарова. При осмотре места происшествия было изъято шесть гильз 9-миллиметрового калибра. Магазин, по всей видимости, был сформирован из гильз разных производителей.

"То, что преступление было тщательно спланировано, не вызывает сомнений, - сообщил Маркин. - Также наверняка не случайно было выбрано и место совершения преступления".

Следствие рассматривает несколько версий совершения преступления - от бытовой до политической. Маркин отметил, что Немцов получал угрозы от исламистов в связи с его позицией в отношении нападения на редакцию газеты Charlie Hebdo в Париже. Кроме того, проверяется версия, согласно которой преступление могло быть связано с событиями на Украине, где, как сказал Маркин, "среди обеих конфликтующих сторон есть очень радикальные персонажи, не подчиняющиеся никаким властям".

3 марта Бориса Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.