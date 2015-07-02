VIP-пассажиров аэропортов отправили в общую очередь

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Обслуживание пассажиров в некоторых VIP-залах международных аэропортов закрыто на законных основаниях, сообщил представитель ЦОС ФСБ.

"С 1 июля текущего года в ВИП-залах международных аэропортов в РФ Пограничная служба ФСБ России приводит свою деятельность в соответствие с действующей нормативно-правовой базой", – цитирует представителя ведомства "Интерфакс". Собеседник агентства воздержался от других комментариев по этому вопросу.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники сообщила, что с 1 июля пассажиры, пользующиеся услугами VIP-залов, должны будут проходить паспортный контроль и предполетный досмотр в общем порядке. В качестве причины указывалась "незаконность предоставляемых услуг". Этот вопрос поднимался во вторник на совещании под председательством первого вице-премьера Аркадия Дворковича и с участием представителей крупнейших аэропортов и Росграницы.

Предполетный досмотр пассажиров осуществляется в соответствии с утвержденными Минтрансом правилами. Документ нигде не указывает, что пассажиры всех категорий обязаны проходить досмотр в одном помещении. Правила также допускают размещение нескольких досмотровых зон в аэропортах и не запрещают проводить досмотр приоритетных пассажиров в отдельном порядке.

Представители воздушных гаваней отмечают, что прекращение пограничного обслуживания в VIP-залах может лишить аэропорты доходного бизнеса. В результате могут быть сокращены до 500 человек из персонала аэропортов, а бюджет недосчитается налоговых отчислений до 1 миллиардов рублей.