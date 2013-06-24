Пребывание экс-сотрудника ЦРУ Сноудена в Шереметьево контролирует ФСБ

Фото: ИТАР-ТАСС

У терминала F аэропорта Шереметьево, куда прибывает бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, дежурит автомобиль ФСБ России. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Рейс из Гонконга, на борту которого находится бывший американский шпион, приземлился в Москве накануне в 17.05. Вскоре Сноуден пересядет в самолет до Гаваны, рейс назначен на 14.05.

Напомним, в начале июня Эдвард Сноуден опубликовал секретный ордер суда, в котором говорится о том, что спецслужбы США получили доступ ко всем звонкам одного из сотовых операторов.

На него заведено уголовное дело, спецагенту пришлось скрываться несколько суток в Китае. Сноуден попросил политического убежища у Эквадора, в посольстве которого, кстати, уже почти год скрывается основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж.