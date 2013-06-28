Фото: ИТАР-ТАСС

Закон об обязательном страховании пациентов вступит в силу с 2015 года. Согласно его положениям, пациенты смогут получить компенсацию в случае причинения тяжкого вреда здоровью в результате неквалифицированных действий врачей.

"Закон важен, нужен, и необходимо находить точки соприкосновения, - сообщила в ходе круглого стола президент Фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко. - Он должен вступить в силу с 2015 года, так что время пересмотреть все спорные положения в законопроекте - есть".

Спорных положений в законопроекте достаточно много: в частности, не предусмотрена компенсация пациентам, которые пострадали из-за врачебной ошибки, но не стали инвалидами, непонятно, что считать "врачебной ошибкой" и что, собственно, страхуется - персональная ответственность врача или права пациента, который и сейчас может обратиться в суд и потребовать компенсацию за причиненный здоровью вред.

"Нужно страховать личную ответственность врачей, - уверена доктор экономических наук, профессор кафедры управления рисками и страхования МГИМО Капитолина Турбина. - Пациенты у нас и так неплохо защищены. Кроме того, если страховать непосредственно пациентов - договор придется заключать с ними, а это создаст определенные трудности. Например, клиника вынуждена заключать договоры с пациентами, поступившими в крайне тяжелом состоянии, а это невозможно".

В настоящее время законопроект проходит стадию общественного обсуждения. Проект закона размещен на сайте Министерства здравоохранения России.