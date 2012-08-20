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Политика

20 августа 2012, 10:06

Столичные власти сократят квоты на гастарбайтеров в 2013 году

ФМС миграция работа социальная сфера власть

Власти столицы со следующего года сократят количество разрешений на работу для иностранцев. Чтобы уменьшить число нелегалов, процесс трудоустройства планируют сделать полностью прозрачным

Столичные власти намерены сократить количество разрешений на работу приезжим в 2013 году до ста тысяч человек. В последующие годы эта цифра будет еще снижаться. Подобное заявление сделал руководитель департамента труда и занятости населения Москвы Олег Нетеребский.

По его мнению, одной из главных задач является замещение иностранной рабочей силы отечественными специалистами. Для этого необходимо повысить уровень зарплаты и поднять престиж рабочих профессий, пишут "Известия".

"Еще в 2007 году разрешения на работу получили более чем 600 тыс. человек, то есть каждый десятый работник был иностранцем. В этом году в столицу приехали трудиться примерно 200 тыс. человек, а в 2013 году предполагается выдать около 100 тыс. разрешений", - заявил Нетеребский.

Городские чиновники считают, что снизить риск нелегального трудоустройства можно, например, с помощью ярмарок вакансий, которые проходят в режиме видеоконференц-связи. Так, подбор персонала из субъектов России и ряда стран СНГ проводится с помощью сервиса интернет-общения Skype. Такой опыт уже имеется в Орловской, Воронежской и некоторых других областях.

Сейчас в столице по квотам и патентам (индивидуальное право на работу на физлицо) трудятся порядка 320 тысяч приезжих. Примерно столько же человек работают нелегально, уточнил Олег Нетеребский.

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