Замену запрещенному ВАДА мельдонию нашли в России

Фото: ТАСС/DPA/Jochen Eckel
В России нашли замену мельдонию, передает ТАСС.
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) нашло несколько препаратов, которые с одной стороны не входят в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и при этом работают лучше, заявил глава ФМБА Владимир Уйба.
По его словам, мельдоний потерял свою актуальность. Однако новые препараты специалист не назвал, сославшись на закон об авторских правах.
Позже ВАДА провело промежуточные исследования мельдония. Агентство заявило, что концентрация этого препарата менее одного микрограмма на миллилитр в допинг-пробах, сданная до 1 марта 2016 года, является допустимым показателем. Таким образом, ВАДА допустило, что спортсмены, у которых обнаружены следы мельдония в такой концентрации, не принимали препарат умышленно после 1 января, когда он стал запрещенным веществом.