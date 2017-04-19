Форма поиска по сайту

19 апреля 2017, 16:12

Общество

Замену запрещенному ВАДА мельдонию нашли в России

Фото: ТАСС/DPA/Jochen Eckel

В России нашли замену мельдонию, передает ТАСС.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) нашло несколько препаратов, которые с одной стороны не входят в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и при этом работают лучше, заявил глава ФМБА Владимир Уйба.

По его словам, мельдоний потерял свою актуальность. Однако новые препараты специалист не назвал, сославшись на закон об авторских правах.

ВАДА внесло мельдоний в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. С первых месяцев действия запрета были выявлены положительные результаты допинг-проб многих российских спортсменов на этот препарат. Многих атлетов в различных дисциплинах дисквалифицировали.

Позже ВАДА провело промежуточные исследования мельдония. Агентство заявило, что концентрация этого препарата менее одного микрограмма на миллилитр в допинг-пробах, сданная до 1 марта 2016 года, является допустимым показателем. Таким образом, ВАДА допустило, что спортсмены, у которых обнаружены следы мельдония в такой концентрации, не принимали препарат умышленно после 1 января, когда он стал запрещенным веществом.

