Замену запрещенному ВАДА мельдонию нашли в России

Фото: ТАСС/DPA/Jochen Eckel

В России нашли замену мельдонию, передает ТАСС.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) нашло несколько препаратов, которые с одной стороны не входят в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и при этом работают лучше, заявил глава ФМБА Владимир Уйба.

По его словам, мельдоний потерял свою актуальность. Однако новые препараты специалист не назвал, сославшись на закон об авторских правах.