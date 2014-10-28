ФИФА назвала претендентов на "Золотой мяч"

Фото: ТАСС/Виктор Шандрин

Международная федерация футбола опубликовала шорт-лист спортсменов, номинированных на "Золотой мяч". В список вошли 23 футболиста, россиян среди них нет, сообщается на сайте ФИФА.

На приз лучшему игроку года претендуют:

Гарет Бэйл (Уэльс)

Карим Бензема (Франция)

Диего Коста (Испания)

Тибо Куртуа (Бельгия)

Анхель ди Мария (Аргентина)

Марио Гетце (Германия)

Эден Азар (Бельгия)

Андрес Иньеста (Испания)

Тони Кроос (Германия)

Филипп Лам (Германия)

Хавьер Маскерано (Аргентина)

Томас Мюллер (Германия)

Мануэль Нойер (Германия)

Неймар (Бразилия)

Поль Погба (Франция)

Серхио Рамос (Испания)

Арьен Роббен (Нидерланды)

Хамес Родригес (Колумбия)

Бастиан Швайнштайгер (Германия)

Яя Туре (Кот-д'Ивуар)

Впрочем, тремя явными фаворитами в споре за "Золотой мяч" являются португалец Криштиану Роналду, аргентинец Лионель Месси и швед Златан Ибрагимович. А вот прошлогодний финалист Франк Рибери в этот раз не попал в список номинантов, поскольку пропустил почти весь сезон из-за травмы.

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 12 января будущего года в Цюрихе.

Отметим, что Месси является лидером по количеству "Золотых мячей" - у аргентинца уже есть четыре приза лучшему игроку года. По три таких награды у знаменитых голландцев Йохана Кройфа и Марко ван Бастена, а также у француза Мишеля Платини.

Российские спортсмены обладателями "Золотого мяча" не становились, а вот советские трижды поднимали над головой почетный приз. Этой чести удостоились Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов. Стоит отметить, что Яшин - единственный голкипер за всю историю существования трофея, который был признан лучшим игроком года. Как правило, лучшими признают нападающих или полузащитников.