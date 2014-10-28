ФИФА назвала претендентов на "Золотой мяч"

Фото: ТАСС/Виктор Шандрин
Международная федерация футбола опубликовала шорт-лист спортсменов, номинированных на "Золотой мяч". В список вошли 23 футболиста, россиян среди них нет, сообщается на сайте ФИФА.
На приз лучшему игроку года претендуют:
- Гарет Бэйл (Уэльс)
- Карим Бензема (Франция)
- Диего Коста (Испания)
- Тибо Куртуа (Бельгия)
- Анхель ди Мария (Аргентина)
- Марио Гетце (Германия)
- Эден Азар (Бельгия)
- Андрес Иньеста (Испания)
- Тони Кроос (Германия)
- Филипп Лам (Германия)
- Хавьер Маскерано (Аргентина)
- Томас Мюллер (Германия)
- Мануэль Нойер (Германия)
- Неймар (Бразилия)
- Поль Погба (Франция)
- Серхио Рамос (Испания)
- Арьен Роббен (Нидерланды)
- Хамес Родригес (Колумбия)
- Бастиан Швайнштайгер (Германия)
- Яя Туре (Кот-д'Ивуар)
Впрочем, тремя явными фаворитами в споре за "Золотой мяч" являются португалец Криштиану Роналду, аргентинец Лионель Месси и швед Златан Ибрагимович. А вот прошлогодний финалист Франк Рибери в этот раз не попал в список номинантов, поскольку пропустил почти весь сезон из-за травмы.
Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 12 января будущего года в Цюрихе.
Отметим, что Месси является лидером по количеству "Золотых мячей" - у аргентинца уже есть четыре приза лучшему игроку года. По три таких награды у знаменитых голландцев Йохана Кройфа и Марко ван Бастена, а также у француза Мишеля Платини.
Российские спортсмены обладателями "Золотого мяча" не становились, а вот советские трижды поднимали над головой почетный приз. Этой чести удостоились Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов. Стоит отметить, что Яшин - единственный голкипер за всю историю существования трофея, который был признан лучшим игроком года. Как правило, лучшими признают нападающих или полузащитников.
