Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона намерен баллотироваться на пост президента ФИФА. Марадона выставит свою кандидатуру на выборах, которые пройдут в конце этого или начале следующего года, сообщает "Чемпионат".

На данный момент основным кандидатом в президенты ФИФА является лидер УЕФА Мишель Платини. Он имеет наибольшие шансы возглавить Международную федерацию футбола, если подаст свою кандидатуру.

Напомним, действующий президент ФИФА Йозеф Блаттер был переизбран 29 мая. Соперник Блаттера принц Иордании Али бин Аль-Хусейн снял кандидатуру с выборов, хотя после первого тура голосования победителя определить не удалось. Для этого нужно было набрать не менее 140 голосов. Блаттер набрал 133 голоса.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 года. Ранее он переизбирался на пост президента федерации в 2002, 2007 и 2011 годы.

2 июня, спустя четыре дня после переизбрания на пятый срок, на экстренной пресс-конференции в Цюрихе Блаттер объявил об уходе с поста президента Международной федерации футбола.

Выборы проходили на фоне крупнейшего скандала в истории ФИФА. 27 мая в Цюрихе по подозрению в коррупции были задержаны высокопоставленные чиновников ФИФА. Чуть позже стали известны имена задержанных.

Это вице-президенты ФИФА Джеффри Уэбб и Эухенио Фигередо, бывший член исполкома ФИФА Джек Уорнер, а также Эдуардо Ли, Хулио Роча, Костас Таккас, Рафаэль Эскевель, Хосе Мария Марин и Николас Леос.