Главу УЕФА Мишеля Платини могут допустить к выборам президента ФИФА

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Кандидатуру главы УЕФА Мишеля Платини могут допустить к выборам президента ФИФА и после окончания срока подачи заявок, но только в случае, если с него снимут обвинения в коррупции. Об этом сообщают "Дни.ру".

Если с кандидатов, отстраненных от футбольной деятельности, снимут санкции, их заявки смогут рассмотреть до 26 февраля 2016 года. Если же нет – заявки рассматриваться не будут.

Напомним, что Платини официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента ФИФА еще в июле. Однако главу ФИФА Йозефа Блаттера и президента УЕФА Мишеля Платини отстранили от футбола на три месяца. Выяснилось, что Блаттер перевел на счет Платини два миллиона швейцарских франков. При этом назначение платежа осталось неизвестным.

Срок отстранения может быть увеличен, но не более чем на 45 дней. Временно исполняющим обязанности президента ФИФА будет глава Африканской конфедерации футбола Исса Хаяту.

В прокуратуре Швейцарии ранее также сообщали, что нашли более 80 подозрительных финансовых операций в рамках выбора России и Катара странами-хозяйками чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. При этом российские власти заверяли, что несколько антикоррупционных расследований не повлияют на проведение мундиаля в России и утверждали, что страна честно победила в конкурсе.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Саранске.