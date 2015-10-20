ФИФА сменила главу оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Первый вице-президент УЕФА Анхель Мария Вильяр Льона стал главой оргкомитета ФИФА по подготовке к чемпионату мира 2018 года в России, сообщил министр спорта Виталий Мутко.

Вильяр Льона занял эту должность вместо Мишеля Платини, которого отстранили от футбольной деятельности на 90 дней из-за антикоррупционного расследования в ФИФА, передает ТАСС.

Ранее главу ФИФА Йозефа Блаттера и президента УЕФА Мишеля Платини отстранили от футбола на три месяца. Выяснилось, что Блаттер перевел на счет Платини два миллиона швейцарских франков. При этом назначение платежа осталось неизвестным.

Срок отстранения может быть увеличен, но не более чем на 45 дней. Временно исполняющим обязанности президента ФИФА будет глава Африканской конфедерации футбола Исса Хаяту.

В прокуратуре Швейцарии ранее также сообщали, что нашли более 80 подозрительных финансовых операций в рамках выбора России и Катара странами-хозяйками чемпионатов мира 2018 и 202 годов. При этом российские власти заверяли, что несколько антикоррупционных расследований не повлияют на проведение мундиаля в России и утверждали, что страна честно победила в конкурсе.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Саранске.