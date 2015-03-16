Полина Гагарина представила полную версию песни для "Евровидения"

Полина Гагарина. Фото: gagarina.com

Певица Полина Гагарина представила полную версию песни A Million Voices, которую она исполнит на "Евровидении" в Вене. Клип опубликован на официальном канале музыкального конкурса на YouTube.

Трехминутный ролик снят на белом фоне. В кадре появляются дети, мужчины и женщины разного возраста. Как отмечает Гагарина, эта песня – "песня мира".

Официально об участии Полины Гагарины в международном конкурсе стало известно 10 марта. По результатам жеребьевки она выступит во второй части первого полуфинала, который пройдет 19 мая. Второй полуфинал пройдет 21 мая, а финал – 26 мая.

Полина Гагарина стала известна после победы в 2003 году в шоу "Фабрика звезд 2". На данный момент у нее два альбома – "Попроси у облаков" (2007) и "О себе" (2010).

Финал "Евровидения" состоится в мае в Вене. В 2014 году в конкурсе победил австрийский певец Томас Нойвирт, выступивший в образе девушки по имени Кончита Вурст.