Россию и Украину могут отстранить от Евровидения на три года

Фото: Zuma/TASS/Str

Европейский вещательный союз допустил, что на Россию и Украину могут наложить санкции из-за нарушений устава Евровидения, передает РИА Новости. Как заявил глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг, Киев взял на себя обязательство обеспечить выступление всех участников и не выполнил его в отношении российской певицы Юлии Самойловой.

По его словам, Россия нарушила правила Евровидения, потому что ее представители не были на обязательных встречах в начале года. "В уставе в этом случае предусматривается несколько вариантов санкций – от денежного штрафа и лишения спонсорской поддержки до отстранения от участия в конкурсе сроком до трех лет", – пояснил Фрайлинг.

Решение о санкциях пока не принято, однако уже на следующей неделе этот вопрос обсудят. Меры, которые могут применить к Украине и России, объявят после Евровидения, добавил глава Европейского вещательного союза.