Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая 2017, 14:40

Шоу-бизнес

Россию и Украину могут отстранить от Евровидения на три года

Фото: Zuma/TASS/Str

Европейский вещательный союз допустил, что на Россию и Украину могут наложить санкции из-за нарушений устава Евровидения, передает РИА Новости. Как заявил глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг, Киев взял на себя обязательство обеспечить выступление всех участников и не выполнил его в отношении российской певицы Юлии Самойловой.

По его словам, Россия нарушила правила Евровидения, потому что ее представители не были на обязательных встречах в начале года. "В уставе в этом случае предусматривается несколько вариантов санкций – от денежного штрафа и лишения спонсорской поддержки до отстранения от участия в конкурсе сроком до трех лет", – пояснил Фрайлинг.

Решение о санкциях пока не принято, однако уже на следующей неделе этот вопрос обсудят. Меры, которые могут применить к Украине и России, объявят после Евровидения, добавил глава Европейского вещательного союза.

Евровидение–2017 пройдет в Международном выставочном центре в Киеве. Полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.

Ранее служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской участнице конкурса Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Планировалось, что девушка выступит с песней Flame is Burning.

В итоге Россия отказалась от участия в конкурсе и трансляции его по телевидению.

Евровидение Россия Украина санкции жизнь в мире новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика