Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 18 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".
Болельщик
16:00. Бельгия – Ирландия. Выиграет: Бельгия
19:00. Исландия – Венгрия. Выиграет: ничья
22:00. Португалия – Австрия. Выиграет: Португалия
Букмекер
16:00. Бельгия – Ирландия. Выиграет: Бельгия
19:00. Исландия – Венгрия. Выиграет: ничья
22:00. Португалия – Австрия. Выиграет: Португалия
Экстрасенс
16:00. Бельгия – Ирландия. Выиграет: Ирландия
19:00. Исландия – Венгрия. Выиграет: Исландия
22:00. Португалия – Австрия. Выиграет: Австрия
Попугай
16:00. Бельгия – Ирландия. Выиграет: Ирландия
19:00. Исландия – Венгрия. Выиграет: Исландия
22:00. Португалия – Австрия. Выиграет: Австрия
Футболист
16:00. Бельгия – Ирландия. Выиграет: Бельгия
19:00. Исландия – Венгрия. Выиграет: ничья
22:00. Португалия – Австрия. Выиграет: Португалия