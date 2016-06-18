Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 18 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Болельщик



16:00. Бельгия – Ирландия. Выиграет: Бельгия 19:00. Исландия – Венгрия. Выиграет: ничья 22:00. Португалия – Австрия. Выиграет: Португалия Олег Даташвили

Букмекер



16:00. Бельгия – Ирландия. Выиграет: Бельгия 19:00. Исландия – Венгрия. Выиграет: ничья 22:00. Португалия – Австрия. Выиграет: Португалия Максим Афанасьев

Экстрасенс



16:00. Бельгия – Ирландия. Выиграет: Ирландия 19:00. Исландия – Венгрия. Выиграет: Исландия 22:00. Португалия – Австрия. Выиграет: Австрия Иоланта Воронова

Попугай



16:00. Бельгия – Ирландия. Выиграет: Ирландия 19:00. Исландия – Венгрия. Выиграет: Исландия 22:00. Португалия – Австрия. Выиграет: Австрия Проша

Футболист