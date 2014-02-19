Евгений Плющенко решил не завершать спортивную карьеру

Евгений Плющенко. Фото: ИТАР-ТАСС

Фигурист Евгений Плющенко передумал завершать спортивную карьеру. Спортсмен заявил, что хочет выступить на следующей зимней Олимпиаде, которая состоится в 2018 году в корейском Пхенчхане.

Плющенко отметил, что многочисленные травмы мешают ему сейчас показывать высокие спортивные результаты, но вернуться в спорт необходимо, чтобы "показать всем тем, кто много верещит".

"Я готов пропустить пару сезонов, выучить пару новых четверных прыжков и снова вернуться в спорт", - сказал фигурист в эфире "Первого канала".

На Олимпиаде в Сочи Евгений Плющенко должен был выступить в командных соревнованиях и мужском одиночном катании. В первом из видов он успешно откатал как короткую, так и произвольную программы и завоевал золото.

Перед выступлением в короткой программе мужского одиночного катания Плющенко подошел к судье и сообщил, что не может выйти на лед из-за сильной боли в спине.

После этого в прессе появилось большое количество публикаций, в которых высказывались предположения, что спортсмен мог специально сняться с соревнований, боясь конкуренции с японцем Юдзуру Ханю и канадцем Патриком Чаном.