Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля 2014, 15:56

Спорт

Евгений Плющенко намерен после Олимпиады стать хоккеистом СКА

Евгений Плющенко. Фото: ИТАР-ТАСС

Известный фигурист Евгений Плющенко после Олимпийских игр в Сочи намерен стать профессиональным хоккеистом. Триумфатор туринской Олимпиады собирается попробовать себя в роли защитника в санкт-петербургском СКА.

"Давно не играл в хоккей. Начну заниматься им после Олимпиады. До этого я всегда был нападающим, но после Игр собираюсь немного подкачаться и тогда, возможно, попробую себя в роли защитника", - заявил Плющенко.

По словам спортсмена, ему хочется играть за санкт-петербургский СКА, сообщает официальный сайт хоккейного клуба.

Напомним, Евгений Плющенко является одним из самых титулованных российских фигуристов. На Играх в Турине он завоевал золото, а в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере стал серебряным призером.

Сайты по теме


Евгений Плющенко СКА

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика