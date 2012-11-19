Режиссер Роберт Стуруа после Et Cetera возвращается в Тбилиси

Роберт Стуруа. Фото: ИТАР-ТАСС

Грузинский режиссер Роберт Стуруа, в течение года возглавлявший московский театр Et Cetera, принял решение вернуться в Тбилиси и продолжить работу в Тбилисском государственном академическом театре им. Шота Руставели.

"Решено! Еду!... Я возвращаюсь! В этом театре я жил и работал 50 лет и моим долгом является не бросать свой дом", – цитирует сообщение Стуруа на его странице в Facebook ИТАР-ТАСС.

Стуруа был освобожден от должности художественного руководителя театра им. Руставели 17 августа 2011 года по указу министра культуры Грузии. Это событие вызвало в стране широкий общественный резонанс, по мнению многих, увольнение режиссера имело политический подтекст. Ранее Стуруа не раз высказывал неодобрение политике Михаила Саакашвили и его правительства.

Осенью прошлого года Стуруа покинул Грузию и приступил к работа в качестве главного режиссера в московском театре Et Cetera.