Мать бывшего префекта САО снова подозревается в хищении у Батуриной

Елена Батурина. Фото: ИТАР-ТАСС

Зинаида Садовникова, мать бывшего префекта Северного округа столицы Юрия Хардикова, вновь стала подозреваемой в деле о хищении активов у Елены Батуриной. Об этом сегодня пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на источник в Главном следственном управлении.

Ранее жена бывшего мэра Москвы Батурина оспаривала сделку по приобретению у Хардикова и Садовниковой в апреле 2007 года 90-процентной доли ООО "Олимп-2014". Истица требовала взыскать с Садовниковой 824,374 миллиона рублей. В апреле этого года арбитражный суд Краснодарского края прекратил производство по данному делу в связи с отзывом иска Батуриной.

Расследование в отношении другого фигуранта дела Хардикова приостановлено, поскольку он находится в Литве, где ему предоставлено политическое убежище.

Хардикова уволили с должности префекта в конце 2008 года. По версии следствия, в 2007 году он продал Батуриной участок земли в Сочи, заведомо зная, что тот арестован по решению суда. Ущерб от сделки составил миллиард рублей. Хардиков уверяет, что он не мог знать о решении суда, поскольку, по его словам, оно было принято позднее сделки.