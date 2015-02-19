Актер Эван МакГрегор станет режиссером

Эван МакГрегор. Фото: imdb.com

Эван МакГрегор, известный своими ролями в "Звездных войнах", "На игле", "Крупной рыбе", дебютирует в режиссуре. Он снимет "Американскую пастораль" - экранизацию романа Филипа Рота.

МакГрегор, как ранее сообщало M24.ru, также сыграет в "Американской пасторали" вместе с Дженнифер Коннели и Дакотой Фаннинг.

"Я много лет мечтал снять фильм, но хотелось подождать, пока найдется история, которую я, скажем, буду просто обязан рассказать. Думаю, с этим сценарием я наконец нашел такую историю", - цитирует МакГрегора Variety.

Роман "Американская пастораль" вышел в 1997 году. Рот получил за него Пулитцеровскую премию. Книга стала первой частью трилогии автора о послевоенной Америке. За ней последовали "Я вышла замуж за коммуниста" и "Людское клеймо".

Роман рассказал о Сеймуре "Шведе" Лейвоу (его сыграет МакГрегор), который унаследовал отцовскую фабрику, женился и стал владельцем старинного особняка. Однако жизнь-воплощение "американской мечты" идет крахом, когда дочь пары увлекается революционными идеями и становится террористкой.