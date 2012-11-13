"Химки" обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Фото: ИТАР-ТАСС

В баскетбольном центре "Химки" в понедельник вечером состоялся матч Единой лиги ВТБ между одноименным клубом и казанским УНИКСом. Победу со счетом 85:74 одержали подмосковные баскетболисты.

Игра проходила под диктовку химчан. На перерыв команды ушли при счете 43:34 в пользу подмосковного клуба, сообщает "Р-Спорт".

После третьей четверти преимущество "Химок" составляло уже 18 очков. В последней четверти казанцы сократили отставание на 7 очков. Итоговый результат 85:74.

Наиболее результативным игроком матча стал греческий форвард УНИКСа Костас Каймакоглу, набравший 20 очков. В составе "Химок" 18 очков набрал хорватский защитник Зоран Плачинич.

"Химки" одерживают четвертую победу в пяти матчах и занимают второе место в группе А, уступая лишь "Спартаку" из Санкт-Петербурга.

Следующий матч подмосковные баскетболисты проведут 19 ноября дома против эстонского "Калева".