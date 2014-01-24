Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 января 2014, 17:40

Общество

Пункты сдачи ЕГЭ к лету оборудуют металлоискателями и видеокамерами

Сдача ЕГЭ. Фото: ИТАР-ТАСС

Все пункты сдачи Единого госэкзамена к лету должны быть оснащены металлоискателями, чтобы прямо на входе проверять у школьников наличие мобильных телефонов, пользование которыми при сдаче ЕГЭ запрещено, сообщил на совещании по подготовке к ЕГЭ в Ростове-на-Дону в пятницу глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Кроме того, в 2014 году в каждой аудитории, отведенной для сдачи ЕГЭ, должна быть система видеонаблюдения, приводит слова Кравцова РИА Новости.

Также необходимо оборудовать видеокамерами пункты обработки информации после проведения экзаменов, сказал глава Рособрнадзора.

Сюжет: ЕГЭ - 2014
