Пункты сдачи ЕГЭ к лету оборудуют металлоискателями и видеокамерами

Сдача ЕГЭ. Фото: ИТАР-ТАСС

Все пункты сдачи Единого госэкзамена к лету должны быть оснащены металлоискателями, чтобы прямо на входе проверять у школьников наличие мобильных телефонов, пользование которыми при сдаче ЕГЭ запрещено, сообщил на совещании по подготовке к ЕГЭ в Ростове-на-Дону в пятницу глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Кроме того, в 2014 году в каждой аудитории, отведенной для сдачи ЕГЭ, должна быть система видеонаблюдения, приводит слова Кравцова РИА Новости.

Также необходимо оборудовать видеокамерами пункты обработки информации после проведения экзаменов, сказал глава Рособрнадзора.