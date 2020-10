Пятая часть "Пиратов Карибского моря" выйдет летом 2017 года

Фото: imdb.com

Через три года, в июле 2017 года, зрители увидят пятую по счету часть "Пиратов Карибского моря". Джонни Депп вновь появится на экране в роли капитана Джека Воробья.

Ранее ожидалось, что "Пираты Карибского моря 5" (Pirates of the Caribbean 5) увидят свет уже летом-2015, но создатели решили еще немного поработать над сценарием, сообщает The Hollywood Reporter.

Кинокомпания Disney и продюсер серии лент Джерри Брукхаймер в качестве режиссеров наняли Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга, снимавших фильм "Кон-Тики" (Kon-Tiki).

Последняя серия франшизы - "Пираты Карибского моря: на странных берегах" - вышла в 2011 году.