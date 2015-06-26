Джейсон Стэтхем получил роль в "Форсаже-8"

Фото: imdb.com
Актер Джейсон Стэтхем заявил, что в восьмой части кинофраншизы "Форсаж" его персонаж Деккард Шоу появится снова. Об этом сообщает Access Hollywood.
Как рассказал Стэтхем, создатели фильма уже приступили к работе, приготовив массу интересного материала, который понравится поклонникам всех частей "Форсажа".
В роли злодея Шоу Джейсон появился в картине два раза – в шестой и седьмой части. Изменится ли характер героя и что будет происходить с ним в новой серии, пока не разглашается.
Лента выйдет на экраны 14 апреля 2017 года.
"Форсаж" – американская франшиза, состоящая из семи полнометражных и двух короткометражных фильмов. Первая лента вышла на экраны в 2001 году. Общемировые кассовые сборы всех частей составляют более 3,5 миллиардов долларов. Мировая премьера седьмой части "Форсажа" состоялась в марте 2015 года, а за неделю проката в России фильм собрал более миллиарда рублей.