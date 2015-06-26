Джейсон Стэтхем получил роль в "Форсаже-8"

Фото: imdb.com

Актер Джейсон Стэтхем заявил, что в восьмой части кинофраншизы "Форсаж" его персонаж Деккард Шоу появится снова. Об этом сообщает Access Hollywood.

Как рассказал Стэтхем, создатели фильма уже приступили к работе, приготовив массу интересного материала, который понравится поклонникам всех частей "Форсажа".

В роли злодея Шоу Джейсон появился в картине два раза – в шестой и седьмой части. Изменится ли характер героя и что будет происходить с ним в новой серии, пока не разглашается.

Лента выйдет на экраны 14 апреля 2017 года.