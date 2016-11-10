Съехать с Воробьевых гор можно будет на санях в форме кальмара

Первые Новаторские Гонки на санях

Самые сумасшедшие зимние соревнования

Дата: 28 января 2017 года

Место: Воробьевы горы

Фото: Александр Авилов

Ради чего идти: чтобы принять участие в самых инновационных и креативных гонках, продемонстрировать всем свои таланты от вязания крючком до ваяния из мрамора. И, может быть, получить денежные призы: 150 тысяч рублей – за первое место, 30 тысяч – за второе и 20 тысяч – за третье.

Что еще: для участия в Гонках необходимо зарегистрироваться и подать заявку до 20 декабря на сайте проекта. Там нужно указать имена и фамилии участников команды, а также приложить эскиз своих саней. В каждой команде обязательно должно быть по одному юному новатору в возрасте от 5 до 16 лет.

Подробности проекта публикуются на страницах в Facebook и ВКонтакте.