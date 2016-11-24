Форма поиска по сайту

24 ноября 2016, 09:28

Политика

Клинтон опередила Трампа на два миллиона голосов

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая выборах президента, опережает победителя Дональда Трампа на два миллиона поданных за нее голосов, сообщает ТАСС.

Клинтон получила поддержку 64 миллионов 223 тысяч 958 американцев, а Трамп – 62 миллионов 206 тысяч 395 граждан США. Официальные результаты выборов по количеству голосов пока неизвестны.

Стали известны также и результаты выборов в последнем штате – Мичигане. Там победил Дональд Трамп, пишет РИА Новости. Он опередил Клинтон на 10 704 голоса. Данные пока считаются не официальными, но если их утвердят, то Дональд Трамп станет первым республиканцем, победившим в этом штате с 1988 года.

При этом все озвученные цифры на победу избранного президента повлиять уже не могут. Выборы лидера страны в США не являются прямыми. Избиратели голосуют за выборщиков, поддерживающих того или иного кандидата. Подсчет голосов происходит в каждом штате отдельно. При этом соотношение между численностью населения и числом выборщиков различается, как и система подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку.

Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой более чем 270 выборщиков, как пишет газета Detroit Free Press, после победы в Мичигане республиканец, который был признан победителем до окончания подсчета голосов, получит дополнительно 16 голосов выборщиков и наберет по стране 306 голосов.

Количество выборщиков в том или ином штате зависит от количества представителей штата в Конгрессе страны. Если кандидат побеждает в том или ином штате, он получает голоса всех выборщиков этого штата, независимо от того, сколько процентов избирателей штата отдали за него свои голоса.

Поэтому кандидат может выиграть выборы, получив большинство голосов выборщиков, в то время как в реальности за его соперника проголосовало больше избирателей.

Так произошло на выборах 2000 года, тогда республиканец Джордж Буш победил демократа Альберта Гора.

Голосование за кандидата в президенты среди выборщиков пройдет 19 декабря. Этот процесс является формальностью, так как по традиции, а во многих штатах и по закону, выборщики обязаны голосовать в соответствии с волей избирателей своих штатов. Хотя в истории США были случаи, когда такие голосования проходили не по заданному сценарию, но они не влияли на итоги выборов.

