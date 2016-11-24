Клинтон опередила Трампа на два миллиона голосов

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая выборах президента, опережает победителя Дональда Трампа на два миллиона поданных за нее голосов, сообщает ТАСС.

Клинтон получила поддержку 64 миллионов 223 тысяч 958 американцев, а Трамп – 62 миллионов 206 тысяч 395 граждан США. Официальные результаты выборов по количеству голосов пока неизвестны.

Стали известны также и результаты выборов в последнем штате – Мичигане. Там победил Дональд Трамп, пишет РИА Новости. Он опередил Клинтон на 10 704 голоса. Данные пока считаются не официальными, но если их утвердят, то Дональд Трамп станет первым республиканцем, победившим в этом штате с 1988 года.

При этом все озвученные цифры на победу избранного президента повлиять уже не могут. Выборы лидера страны в США не являются прямыми. Избиратели голосуют за выборщиков, поддерживающих того или иного кандидата. Подсчет голосов происходит в каждом штате отдельно. При этом соотношение между численностью населения и числом выборщиков различается, как и система подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку.

Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой более чем 270 выборщиков, как пишет газета Detroit Free Press, после победы в Мичигане республиканец, который был признан победителем до окончания подсчета голосов, получит дополнительно 16 голосов выборщиков и наберет по стране 306 голосов.