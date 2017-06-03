Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня 2017, 23:52

Политика

Трамп проглотил большинство своих предвыборных обещаний – Асад

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент Сирии Башар Асад заявил, что его коллега из США Дональд Трамп "проглотил" большинство своих предвыбоных обещаний. Сирийский лидер заявил об этом в интервью телеканалу WION.

По его словам, Трамп не принимает решения, а лишь исполняет чужую волю. Асад отметил, что глава Белого дома "развернул свои обещания на 180 градусов".

Одним из обещаний Трампа была концентрация на борьбе с запрещенной в России и других странах террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).

Дональд Трамп Башар Асад жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика