Трамп проглотил большинство своих предвыборных обещаний – Асад

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент Сирии Башар Асад заявил, что его коллега из США Дональд Трамп "проглотил" большинство своих предвыбоных обещаний. Сирийский лидер заявил об этом в интервью телеканалу WION.

По его словам, Трамп не принимает решения, а лишь исполняет чужую волю. Асад отметил, что глава Белого дома "развернул свои обещания на 180 градусов".

Одним из обещаний Трампа была концентрация на борьбе с запрещенной в России и других странах террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).