В аэропорту Домодедово скончался пассажир рейса "Москва-Магадан"

Фото: m24/Роман Васильев

В аэропорту Домодедово скончался пассажир рейса в Магадан, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в управлении МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

"На территории аэропорта Домодедово вечером 27 июня скончался мужчина, зарегистрированный на рейс Москва-Магадан, в результате чего вылет был задержан приблизительно на три часа", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной смерти пассажира стала острая сердечная недостаточность.

"В течение пяти минут после получения вызова сотрудники медицинской службы аэропорта прибыли на борт и приступили к проведению реанимационных мероприятий. К сожалению, восстановить работу сердца не удалось. Специалисты констатировали смерть пациент", - сказал пресс-секретарь аэропорта Домодедово Александр Власов.