СК не может найти собственников аэропорта Домодедово после теракта

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Следственный комитет не может установить собственников аэропорта Домодедово, хотя поиски начал сразу же после теракта в 2011 году, сообщает МИА "Россия сегодня".

По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, те, кого следователи считают владельцами авиаузла, отрицают это.

Напомним, 24 января 2011 года в 16.32 в зале прилетов международного терминала Домодедово прогремел взрыв. 37 человек погибли, еще 172 получили травмы. Чтобы эвакуировать людей с места взрыва, спасателям пришлось разобрать кирпичную стену.

По версии следствия, смертник Магомед Евлоев привел в действие размещенное на поясе самодельное взрывное устройство мощностью от 3 до 5 килограмм в тротиловом эквиваленте, снаряженное поражающими элементами, а остальные участники дела помогли ему добраться из Ингушетии в Москву, где арендовали для него квартиру, передали "пояс смертника" и выбрали место совершения теракта.

Ответственность за взрыв взяла на себя организация "Имарат Кавказ", ее лидер Доку Умаров заявил, что теракт совершен по его личному приказу.

Позже были установлены 28 членов "Имарата", причастных к взрыву. 17 из них были убиты в ходе спецоперации 28 марта 2011 года, еще двоих убили за рубежом, в Турции.

Добавим, внимание к руководству аэропорта Домодедово было приковано после теракта - тогда прокуратура установила, что управление комплексом осуществляют иностранные компании. Однако конечных владельцев определить так и не удалось.