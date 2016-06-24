Более 100 потерпевших при теракте в Домодедове получили денежные выплаты

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

104 пострадавших при теракте 2011 года в аэропорту Домодедово получили денежные компенсации, сообщает Агентство "Москва". В ближайшее время благотворительную помощь из фонда "Авиационный" получат еще шесть заявителей.

Кроме того, сотрудники фонда начали проводить очные консультации пострадавших. Записаться на прием к специалистам можно по телефону горячей линии ежедневно с 10:00 до 22:00 по московскому времени.

Руководство аэропорта совместно с потерпевшими подписали договор об оказании помощи и создании благотворительного фонда "Авиационный". На его счет переведено 150 миллионов рублей, сумма компенсаций для пострадавших варьируется от степени тяжести полученных травм.

Граждане, которые получили деньги, уже отозвали из суда иски к руководству аэропорта. Но как ранее заявлял адвокат пострадавших Игорь Трунов, отзыв исков не служит основанием для закрытия уголовного дела и расследование в отношении руководителей аэропорта продолжается.

Суд наложил арест на имущество Дмитрия Каменщика

24 января 2011 года в зоне прилета иностранных авиалиний в международном аэропорту Домодедово себя подорвал террорист-смертник. В результате взрыва погибли 37 и были ранены 172 человек.

Сторона обвинения считает, что к теракту привело введение руководством аэропорта новой системы досмотра, которая увеличила степень уязвимости.

Топ-менеджерам, а также совладельцу Домодедова Дмитрию Каменщику предъявлено обвинение в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Максимальное наказание по данной статье – 10 лет.

Накануне Басманный суд арестовал имущество аэропорта Домодедово на 1 миллиард рублей. Ограничение снимут, как только все потерпевшие отзовут иски.