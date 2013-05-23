Несколько сотен российских туристов не могут вылететь из Домодедово

Несколько сотен туристов не могут вылететь из Домодедово

Российские туристы не могут вылететь из Домодедово – несколько сотен человек не получили греческие визы. Причиной этому стал сбой в работе сервера в Афинах.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, сотрудники греческого посольства находятся на постоянной связи с турфирмами, и ожидается, что проблема будет решена в ближайшие несколько часов.

Как отмечает АТОР, стоимость тура может быть компенсирована отдыхающему только в том случае, если у него есть страховка от невыезда. В противном случае путешественнику придется самостоятельно оплачивать билет, так как начался высокий сезон и свободные места в самолете найти проблематично.