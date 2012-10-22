Рейс из Москвы сел в Крыму из-за впавшего в кому пассажира

Фото: ИТАР-ТАСС

Самолет из Москвы экстренно приземлился в Симферополе из-за того, что один из пассажиров впал в кому.

Рейс следовал из "Домодедово" в Шарм-эль-Шейх. На борту самолета один из пассажиров, 66-летний житель Калининграда, почувствовал себя плохо, сообщает "Интерфакс".

После приземления мужчина был доставлен в крымскую республиканскую клиническую больницу им. Семашко. Врачи предварительно диагностировали у него кому неясной этиологии.

Позже самолет отправился из Симферополя к месту назначения.