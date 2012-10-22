Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября 2012, 16:12

Регионы

Рейс из Москвы сел в Крыму из-за впавшего в кому пассажира

Фото: ИТАР-ТАСС

Самолет из Москвы экстренно приземлился в Симферополе из-за того, что один из пассажиров впал в кому.

Рейс следовал из "Домодедово" в Шарм-эль-Шейх. На борту самолета один из пассажиров, 66-летний житель Калининграда, почувствовал себя плохо, сообщает "Интерфакс".

После приземления мужчина был доставлен в крымскую республиканскую клиническую больницу им. Семашко. Врачи предварительно диагностировали у него кому неясной этиологии.

Позже самолет отправился из Симферополя к месту назначения.

Домодедово самолеты посадка чп авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика