В аэропорту Домодедово вырастут цены на авиабилеты

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Аэропорт Домодедово повышает сборы за взлет-посадку, авиабезопасность и пользование аэровокзалом. Как сообщает пресс-служба авиагавани, это скажется на цене авиабилета – в среднем она вырастет на 50 рублей для каждого пассажира.

Увеличение сборов связано с инфляцией, изменением показателей авиакомпаний, которые летают из Домодедова, а также необходимостью финансировать инвестиционные программы аэропорта. Последний раз повышение было в 2010 году.

"Доходы, полученные от иностранных авиакомпаний, сборы для которых номинированы в долларах и существенно превышают сборы для российских компаний, во многом помогали Домодедово сдерживать ставки сборов для отечественных перевозчиков. Однако в 2015 году пассажиропоток иностранных авиакомпаний снизился на 17 процентов", – отметили в пресс-службе Московского аэропорта Домодедово.

В Домодедове представлена 31 зарубежная авиакомпания. Из аэропорта летают самолеты японских, вьетнамских, арабских, германских, египетских и европейских авиалиний.

Среди 30 российских авиакомпаний, аэровокзалом пользуются Utair, S7, Ямал, Red Wings, Metrojet, Orenair и другие.

Домодедово является одним из трех международных аэропортов Москвы и занимает второе место по объему пассажиропотока после Шереметьево. В 2015 году он обслужил чуть более 30 миллионов человек.